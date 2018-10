Infrastrutture: la Cina avvia la costruzione del primo aeroporto nell’Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende avviare dal mese prossimo gli studi per la realizzazione di una struttura aeroportuale fissa nell’Antartide. Lo riferisce “China News”. Ad oggi l’Antartide conta più di venti strutture aeroportuali, ma nessuna di esse appartiene alla Cina. Il primo velivolo cinese per l’impiego artico, il Xueying (“Aquila della neve”) 601, è entrato in servizio soltanto tre anni fa e deve fare affidamento sugli aeroporti russi per decollare e atterrare. Le difficoltà di coordinamento hanno spinto gli scienziati cinesi a pianificare un proprio aeroporto in loco. Il progetto potrebbe andare incontro a diverse difficoltà, la prima delle quali è costituita dalla scelta di un sito idoneo. Il secondo problema è costituito dalla neve. I costruttori dovranno utilizzare un macchinario speciale per compattare la neve, operazione che potrebbe richiedere molto tempo a causa delle temperature estreme. L'inizio dei lavori è previsto per il 2 novembre. (Cip)