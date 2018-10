Corea del Nord: l’inviato Usa Biegun in visita a Seul (3)

- “Gli Stati Uniti stanno valutando le due questioni assieme”, ha spiegato una fonte del governo sudcoreano all’agenzia di stampa “Yonhap”. “Dovranno finalizzare entrambe nella forma di un accordo (…) in un contesto globale, includendo le richieste avanzate dalla Corea del Nord”. Durante la sua ultima visita a Pyongyang, il mese scorso, Pompeo ha concordato con Kim l’avvio di negoziati di lavoro guidati dal viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, e dal rappresentante speciale Usa Stephen Biegun. Ad oggi, però, i colloqui non sono ancora iniziati. Il segretario di Stato Usa ha auspicato di poter incontrare la sua controparte o un altro ufficiale di alto livello nordcoreano la prossima settimana, per proseguire i preparativi in vista di un secondo vertice tra i capi di Stato dei due paesi. (segue) (Git)