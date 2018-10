Corea del Nord: l’inviato Usa Biegun in visita a Seul (4)

- La sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, potrebbe recarsi in visita agli Stati Uniti per incontrare il segretario di Stato Mike Pompeo, che ha rivolto l’invito a un qualsiasi funzionario di alto livello di Pyongyang per proseguire i negoziati bilaterali. Kim Yo-jong, figura molto vicina al leader nordcoreano che ha giocato un ruolo di primo piano nell’apertura diplomatica a Seul e Washington, potrebbe essere incaricata di organizzare il prossimo summit di Kim con il presidente Usa Donald Trump, stando ad analisti ed esperti citati dalla stampa sudcoreana. Come il fratello, Kim Yo-jong è stata educata in svizzera. La stampa sudcoreana ricorda che la sorella di Kim, responsabile della propaganda del regime, lo ha accompagnato alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, lo scorso febbraio, e al primo summit con il presidente Trump, lo scorso giugno a Singapore. (segue) (Git)