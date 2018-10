Corea del Nord: l’inviato Usa Biegun in visita a Seul (7)

- Nei giorni scorsi il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha esortato gli Stati Uniti a sottoscrivere con la Corea del Nord una “dichiarazione sulla fine delle ostilità”, in vista del secondo summit tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. Affinché il Nord mantenga sino in fondo il proprio impegno alla denuclearizzazione, è necessario che “gli Stati Uniti e la comunità internazionale abbandonino le loro relazioni ostili (nei confronti di Pyongyang), e che forniscano garanzie di sicurezza al regime nordcoreano”, ha dichiarato Moon durante un intervento presso il Council of Foreign Relations, importante think tank con sede a New York. Moon si è fatto così portavoce delle istanza di Pyongyang, dopo il summit inter-coreano culminato la scorsa settimana in significative aperture da parte del Nord. (segue) (Git)