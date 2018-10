Giappone: la principessa Ayako sposa un comune cittadino e rinuncia allo status reale (2)

- L’imperatore del Giappone, Akihito, cederà il trono al figlio maggiore il prossimo 30 aprile 2019. E’ la decisione raggiunta dall’Agenzia della Casa imperiale, convocata dal governo all’inizio dell’anno proprio per fissare la data. La decisione dell’Agenzia, anticipata nei mesi scorsi, è stata annunciata pubblicamente dal premier Shinzo Abe, e formalizzata l’8 dicembre scorso, assieme a quella relativa all’ascesa al trono del principe della corona Naruhito, fissata per l’1 maggio. L’abdicazione di un imperatore è un fenomeno che non si verificava in Giappone da circa 200 anni. (segue) (Git)