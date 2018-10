Giappone: la principessa Ayako sposa un comune cittadino e rinuncia allo status reale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese ha istituito un segretariato ad hoc in vista della successione al trono imperiale. Il nuovo organismo amministrativo è responsabile di supervisionare i preparativi e l’attuazione delle cerimonie che segneranno l’avvicendamento al Trono del crisantemo e l’ascesa al trono del principe della corona Naruhito. Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha auspicato che l’evento possa divenire occasione di celebrazione per “persone di tutto il mondo”, e ha chiesto ai funzionari del segretariato di predisporre accuratamente lo “storico evento nazionale”. Il segretariato è composto di 26 membri, e presieduto da Shigetaka Yamasaki, ex direttore generale dell’Ufficio per gli Affari di Gabinetto, che vanta una vasta conoscenza in merito al sistema e alle questioni imperiali. (segue) (Git)