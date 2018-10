Brasile: presidente Colombia il primo a congratularsi con nuovo presidente Bolsonaro

- È stato il presidente della Colombia Ivan DUque il primo capo dello stato a congratularsi con Jair Bolsonaro per la vittoria riportata al ballottaggio delle presidenziali in Brasile. "La Colombia rinnova la sua volontà di continuare a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra le nazioni e augura successo al presidente eletto nelle funzioni che assumerà come presidente del Brasile", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri. In un messaggio pubblicato poco dopo sul proprio profilo di Twitter, Duque ha ribadito le congratulazioni personali a Bolsonaro, "eletto democraticamente. Il nostro augurio è che questa nuova tappa per il paese vicino sia all'insegnare del benessere e dell'unione. Speriamo di portare avanti la nostra relazione di fratellanza per rafforzare i vincoli politici, commerciali e culturali", ha scritto. (segue) (Brb)