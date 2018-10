Giappone-India: il premier Abe e l’omologo Modi discutono legami economici e di sicurezza (7)

- Finora la relazione bilaterale è stata dominata dal commercio e dagli investimenti, ma stanno acquisendo una crescente importanza i temi della difesa e della sicurezza. In passato la costituzione pacifista giapponese ha frenato l’esportazione di armamenti e tecnologie militari in India. Tuttavia, tra i due governi sono in corso colloqui sulla vendita di sommergibili d’attacco di classe Soryu. I due paesi, oltre a partecipare alle esercitazioni trilaterali Malabar, insieme agli Stati Uniti, sono impegnati questo mese in esercitazioni navali bilaterali e il prossimo, per la prima volta, condurranno manovre congiunte che coinvolgeranno le forze di terra. Inoltre, sono stati avviati progetti di ricerca comuni nei settori della robotica e dei mezzi comandati a distanza. (segue) (Git)