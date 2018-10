Giappone-India: il premier Abe e l’omologo Modi discutono legami economici e di sicurezza (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali bilaterali ammontavano a 13,61 miliardi di dollari nel 2016-17, con una flessione annuale del 6,21 per cento. Se il commercio – con l’India che esporta beni per 3,86 miliardi e ne importa per 9,76 miliardi – è da rilanciare, in altri settori i rapporti indo-giapponesi si sono rafforzati negli ultimi anni, soprattutto nell’energia nucleare, nelle tecnologie e nell’industria. Il Giappone è uno dei maggiori investitori in India, con una presenza crescente nelle infrastrutture, nel settore manifatturiero, nei mercati finanziari e nella costruzione di capacità; gli investimenti esteri diretti giapponesi nel 2016-17 hanno raggiunto 4,7 miliardi di dollari, con un incremento annuo dell’80 per cento. (segue) (Git)