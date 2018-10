Giappone-India: il premier Abe e l’omologo Modi discutono legami economici e di sicurezza (9)

- Per Modi e Abe è il quinto vertice annuale e il dodicesimo incontro dal 2014. Modi è stato tre volte in visita in Giappone da premier, la prima volta nel 2014, quando la relazione è stata elevata a partnership strategica e globale speciale. Il Giappone è il più importante partner strategico dell’India in Asia; tra le politiche estere dei due paesi c’è un significativo allineamento, come ha dimostrato l’ultimo Dialogo strategico, che si è tenuto a Tokyo a fine marzo e si è chiuso con una nuova dichiarazione di impegno comune nell’area indo-pacifica. Il ministro degli Esteri indiano, Sushma Swaraj, e l’omologo giapponese, Taro Kono, hanno invocato una regione indo-pacifica in pace, stabile e libera. (Git)