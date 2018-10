Giappone: il governo centrale ignorerà il referendum di Okinawa sulla base militare Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo centrale giapponese ha adottato questo mese le prime contromisure nei confronti dell’amministrazione prefetturale di Okinawa, in risposta alla revoca delle concessioni per la realizzazione della nuova base militare statunitense a Nago. Il governo ha chiesto al ministero del Territorio di rivedere e invalidare la decisione dell’amministrazione di Okinawa, che ha causato il blocco dei lavori di cementificazione di un tratto costiero dove sorgerà la nuova base, destinata ai Marine Usa attualmente di stanza a Futenma. Il segretario capo del Gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato che il governo “spera ancora di poter effettuare un rapido trasferimento delle forze nell’area di Henoko (Nago) e di restituire (ad uso civile) l’area occupata dalla base aerea di Futenma”, che sorge in un centro urbano ad alta densità abitativa nella medesima prefettura. Il governatore neoeletto di Okinawa, Denny Tamaki, ha dichiarato che l’iniziativa del governo centrale “calpesta il volere espresso dagli elettori (di Okinawa) in occasione delle elezioni governatoriali, e per tale ragione è inaccettabile”. (segue) (Git)