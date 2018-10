Giappone: il governo centrale ignorerà il referendum di Okinawa sulla base militare Usa (7)

- Ad oggi circa la metà dei 50mila militari statunitensi di stanza in Giappone sono concentrati a Okinawa. Durante il suo mandato Onaga aveva intentato una serie di cause legali contro il governo giapponese, nel tentativo di ottenere un'ingiunzione giudiziaria per bloccare il lavori di bonifica a Henoko. Proprio nelle ultime settimane il governatore stava preparando un’altra iniziativa legale: a suo dire, la presenza militare Usa nella prefettura poggia sulla confisca di terreni operata al termine della Seconda guerra mondiale. L’annosa disputa relativa alla presenza militare statunitense è l’espressione più superficiale di tensioni che risalgono al 1878, quando il Giappone annesse l’isola – sino ad allora un regno indipendente tributario della Cina – e alla fine del secondo conflitto mondiale, quando l’isola divenne un cruento teatro di battaglia tra le forze Usa e Giapponesi. Okinawa rimase poi occupata dalle Forze Usa, sulla base di un opaco status giuridico, sino alla piena restituzione al Giappone, nel 1972. (Git)