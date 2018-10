Thailandia: le elezioni si preannunciano una corsa a tre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, è sbarcato sui social media in vista delle elezioni politiche del prossimo anno, che dovrebbero segnare la fine della sua giunta militare e il ritorno alla democrazia rappresentativa. Prayuth ha pubblicato una foto sua e della moglie in compagnia del primo ministro Mahathir Mohamad e della sua consorte, che hanno visitato il paese questa settimana. Dall’inaugurazione del suo profilo Facebook ufficiale, il 14 ottobre, l’ex generale ha pubblicato diversi messaggi sui temi più disparati, dalla sua visita ufficiale in Belgio alla campagna di bonifica ambientale in corso nel paese. In un paio di settimane il suo profilo ha raccolto 408mila iscritti: un numero significativo, anche se ancora inferiore ai 2,6 milioni del profilo dell’ex premier Thaksin Shinawatra, e ai 2,2 milioni dell’ex premier e leader del Partito democratico Abhisit Vejjajiva. Prayuth ha anche inaugurato suoi profili su Twitter e Instagram. Ad oggi diverse attività politico-elettorali restano bandite in Thailandia, incluse quelle promozionali sui social media; il premier, però, pare essersi auto-concesso un’eccezione, con l’obiettivo di migliorare la sua immagine in vista del voto. (segue) (Fim)