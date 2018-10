Thailandia: le elezioni si preannunciano una corsa a tre (4)

- Il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, ha approvato il mese scorso gli ultimi due disegni di legge necessari al ritorno alle urne, dopo anni di governo della giunta militare guidata dal premier Prayuth Chan-ocha. I due disegni di legge stabiliscono le regole per l’elezione dei membri della Camera bassa e dei senatori; i due provvedimenti, firmati dal sovrano mercoledì 12 settembre, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale; le norme prevedono che la legge elettorale per la Camera bassa entri in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione; la Costituzione approvata dalla giunta prevede inoltre che le elezioni debbano tenersi entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge. Ciò significa che salvo forzature da parte della giunta o novità impreviste, il paese tornerà alla democrazia rappresentativa entro maggio del prossimo anno. (segue) (Fim)