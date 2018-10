Thailandia: le elezioni si preannunciano una corsa a tre (5)

- Il primo ministro thailandese ha annunciato all’inizio di settembre che la giunta militare attualmente al governo allenterà alcune delle restrizioni imposte da anni all’attività politica nel paese, per preparare il terreno in vista delle elezioni che dovrebbero segnare il ritorno alla democrazia rappresentativa, all’inizio del prossimo anno. Prayuth ha dichiarato che una volta revocate le restrizioni, i partiti politici potranno tornare ad organizzare incontri, emendare i loro regolamenti interni, nominare manager e registrare nuovi membri. L’annuncio, per. È simile ad altri già pronunciati a partire dalla fine dello scorso anno; il premier, inoltre, non ha precisato alcuna nata, limitandosi ad affermare che la decisione dovrebbe essere formalizzata “presto” tramite un apposito decreto esecutivo. “Non ho ancora deciso nulla sino ad ora perché abbiamo ancora diversi mesi di fronte a noi (prima delle elezioni), ha detto il premier. (segue) (Fim)