Thailandia: le elezioni si preannunciano una corsa a tre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due principali partiti politici della Thailandia, che si sono dati battaglia senza esclusione di colpi nell’arco dell’ultimo decennio, starebbero soppesando una alleanza in vista delle prossime elezioni politiche, per contrastare la discesa in campo del premier e leader della giunta militare attualmente al potere, Prayuth Chan-ocha, e più in generale i funzionari non eletti. In due interviste separate concesse nei giorni scorsi, un leader del partito Pheu Thai, affiliato agli ex premier in esilio Thaksin e Yingluck Shinawatra, e il leader del Partito democratico, Abhisit Vejjajiva, hanno rifiutato di escludere l’ipotesi di una alleanza in occasione del ritorno del paese alle urne, attualmente in programma all’inizio del prossimo anno; l’eventuale alleanza politica, hanno precisato fonti di entrambi i partiti, sarebbe vincolata a una serie di condizioni politiche e programmatiche. Una collaborazione tra le due formazioni politiche sarebbe probabilmente di breve durata; i due partiti, però, condividono l’interesse a evitare che i membri non eletti del parlamento possano cooptarvi Prayuth e altri esponenti dei vertici militari che governano il paese dal 2014. (Fim)