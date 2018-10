Giappone: il 54 per cento dei cittadini favorevole all’ingresso di più lavoratori stranieri

- La maggioranza dei cittadini giapponesi sostiene i piani del primo ministro, Shinzo Abe, tesi ad accogliere un maggior numero di lavoratori stranieri nel paese. L’introduzione di nuove tipologie di visti di lavoro, in particolare, raccoglie il consenso del 54 per cento dei giapponesi, stando a un sondaggio effettuato da Tv Tokyo tra venerdì e sabato scorsi. Anche l’idea di concedere la residenza permanente ai lavoratori qualificati raccoglie il consenso di una percentuale analoga degli intervistati, mentre a dirsi contrario è il 34 per cento. L’esito del sondaggio potrebbe contribuire a placare il nervosismo interno al Partito liberaldemocratico del premier, che ha prorogato la discussione sulle misure proprio per timore dei loro effetti in termini di consensi. (segue) (Git)