Giappone: il 54 per cento dei cittadini favorevole all’ingresso di più lavoratori stranieri (6)

Giappone: il 54 per cento dei cittadini favorevole all'ingresso di più lavoratori stranieri

- Tokyo estenderà il programma di residenza per i lavoratori stranieri a specifici comparti sottoccupati del settore manifatturiero, responsabili di funzioni strategiche come la fornitura di componenti all’automotive e ad altre industrie chiave del paese. Il governo del premier conservatore Shinzo Abe ha avanzato il mese scorso la proposta di un programma di permessi di lavoro speciali quinquennali per i lavoratori stranieri, previo superamento di appositi esami tesi a valutare capacità di comunicazione e competenze di base che possano fare da fondamento per la formazione professionale. Nella sua versione originale, il programma riguardava cinque settori dell’economia nazionale gravemente sottoccupati: edilizia, agricoltura, infermieristica, cantieristica e alberghiero. (segue) (Git)