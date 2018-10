Gli appuntamenti di domani (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.VARIE:Presentazione di ‘Ecosistema Urbano’, il rapporto annuale sulle performance ambientali delle città. Lo studio, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24ore, verrà illustrato nel corso del convegno ‘Cambiare le città per cambiare l’Italia’. Intervengono, tra gli altri, gli assessori del Comune di Milano Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità e Ambiente), il direttore generale dell’Ispra Alessandro Bratti, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, il presidente di MM Davide Corritore e i sindaci di Belluno, Cosenza, Macerata, Mantova e Pescara.Triennale di Milano - Teatro Agorà, viale Alemagna 6 (dalle 9.30 alle 13.30)Discussione dell’’Agenda Sanità 2018’, contenente le proposte dei sindacati sul servizio sociosanitario lombardo, a tre anni dalla legge di riforma. Partecipano i segretari generali delle tre confederazioni sindacali lombarde.Teatro P.I.M.E. (dalle 9.30 alle 13.00)Cerimonia d’inaugurazione del 156esimo anno accademico del Politecnico di Milano. Dopo il sindaco Giuseppe Sala e del vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, porta il suo saluto il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli. È stato poi invitato il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti. A chiudere l’intervento del Rettore Ferruccio Resta, del presidente del Consiglio degli Studenti Alessandro De Iasio, la lectio della curatrice del dipartimento di Architettura e Design del MoMA Paola Antonelli. Prolusione di Cristiana Achille, del dipartimento di Architettura, Ingegneria della Costruzioni e Ambiente Costruito.Politecnico di Milano - Aula De Carli, via Durando 10 (ore 10.00)Convegno ‘Oriente e Occidente: linguaggio, costumi e analisi nelle cronache giornalistiche’, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti Lombardia e dal Co.Re.Com Lombardia. Intervengono la drammaturga e giornalista Sabina Negri, l’attrice Guenda Goria, il prof. Paolo Branca (Ricercatore in Islamica presso la Facoltà Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano), don Giampiero Alberti (diocesi di Milano), il presidente della commissione Pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano, Diana De Marchi, il consigliere regionale Pd Fabio Pizzul e l’europarlamentare leghista Angelo Ciocca. A coordinare i lavori, il giornalista Marco Oliva. Sono previsti i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e della presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala.Palazzo Pirelli - sala Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10.00 alle 13.00)Assemblea pubblica promossa da Aice, associazione italiana commercio estero di Confcommercio, dal titolo “Tra protezionismo e globalizzazione: il commercio internazionale è ancora leva di sviluppo?” Introduce e coordina il presidente di Aice Claudio Rotti. Partecipano il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, Luca Jahier, presidente CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), Alessia Mosca, parlamentare europeo e autrice del libro “Tutto un altro mondo”, il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala (con delega a export e internazionalizzazione) e l’assessore del Comune di Milano Cristina Tajani (Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane).Confcommercio Milano - sala Colucci, corso Venezia 47 (ore 11.00)Nell’ultima giornata di Golosoria la presentazione del GattiMassobrio 2019, il taccuino dei ristoranti d'Italia, con la premiazione delle Corone e dei Faccini radiosi, i massimi riconoscimenti della guida.MiCo - Agorà, Fieramilanocity, piazzale Carlo Magno 1 (ore 11.00)Anteprima riservata alla stampa della tela ‘L’Adorazione dei Magi’ di Paolo Veronese, il Capolavoro per Milano 2018. Il capolavoro sarà ospitato dal 30 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019 al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. Il dipinto, concesso in prestito dal Comune di Vicenza, conservato nella chiesa di Santa Corona a Vicenza, arriva nel capoluogo lombardo per la prima volta. Nell’occasione sono presenti Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e Riccardo Tramezzini, responsabile macro area territoriale Milano Emilia Romagna di UBI Banca.Museo Diocesano Carlo Maria Martini, piazza Sant’Eustorgio 3 (dalle 11.00 alle 13.00)Per il mese dell’educazione finanziaria, la presentazione di ‘Crescere che impresa!’, il nuovo programma didattico di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria organizzato da JA Italia e il Gruppo Mediobanca e rivolto alle Scuole secondarie di primo grado.Sede di Mediobanca, via Filodrammatici 3 (ore 11.30)Cerimonia del volo inaugurale da Milano Malpensa a Kuwait City.Aeroporto di Malpensa, terminal 1 - sala Malpensa Center (ore 11.30)Presentazione del volume "Un sguardo sul mondo", a cura della fondazione Bettino Craxi. Intervengono Stefania Craxi, Silvio Berlusconi e Alessandro Sallusti.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14 (ore 18.00)La presentazione del libro sulla Trivoluzione di Franco Levi con Gianni Rubagotti. L’incontro è organizzato dall’associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ nell’ambito dell'ultima settimana del gazebo del Partito Radicale in Piazza Cordusio.Piazza Cordusio (ore 19.00)Incontro "Ripartiamo dal Pd - Verso il congresso regionale del Pd lombardo" con il candidato segretario e l deputato dem Vinicio Peluffo.Circolo Acli di Lambrate, via Conte Rosso 5 (ore 20.30)L’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini incontra il mondo dello sport e consegna una ‘Lettera agli allenatori’, incentrata sul loro ruolo educativo.Salone Pio XII del Centro diocesano di Milano, via Sant’Antonio 5 (dalle 20.30 alle 22.30) (Rem)