Business News: Argentina, bilancio fiscale di settembre, notevole riduzione del disavanzo primario sui nove mesi

- Il ministro argentino delle Finanza, Nicolas Dujovne, ha presentato il rapporto sul monitoraggio degli obiettivi fiscali ed ha annunciato una riduzione del disavanzo primario del 47 per cento su anno per il periodo riguardante i mesi da gennaio a settembre. Per quanto riguarda il mese di settembre, la riduzione rispetto allo stesso mese del 2017 è stata del 27,1 per cento. Questo risultato, che allinea i principali parametri fiscali agli obiettivi fissati nel programma di assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale, sono dovuti ad un incremento delle entrate equivalente per il mese di settembre al 36,6 per cento su anno, e ad una decelerazione della spesa con un +26,5 per cento su anno, incremento decisamente inferiore al dato annuale sull'inflazione (+40,5 per cento). In relazione al Prodotto il disavanzo primario aggregato dei primi 9 mesi equivale al 1,3 per cento del Pil, oltre mezzo punto inferiore all'obiettivo prefissato del 1,9 per cento. Dujovne ha celebrato questi numeri ed ha sottolineato che con questo risultato "sono 15 mesi consecutivi che le entrate crescono al di sopra delle spese". (Abu)