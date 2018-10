Business News: Canada-Messico, Freeland incontra futuro ministro messicano Ebrard, nessuna data su rimozione dazi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Canada e Messico non sanno ancora quando gli Stati Uniti rimuoveranno i dazi su acciaio e alluminio: lo ha confermato il ministro degli Affari esteri del Canada, Chrystia Freeland, che ha incontrato il futuro omologo messicano, Marcelo Ebrard. Gli Stati Uniti dallo scorso giugno applicano dazi su acciaio (25 per cento) e alluminio (10 per cento) sulle importazioni provenienti da Unione europea, Canada e Messico. Tariffe alle quali i due vicini di casa degli Stati Uniti hanno risposto imponendo propri prelievi di ritorsione alle importazioni statunitensi. Le tariffe sono però ancora in corso sebbene i tre paesi abbiano raggiunto un accordo di principio, questo mese, sul nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Messico-Canada Agreement – Usmca). "Mi piacerebbe che (i dazi) venissero rimossi oggi, non c'è nulla che impedisca a nessuno di noi di eliminare queste tariffe", ha detto Freeland. "Pensiamo che sarebbe una grande ulteriore prova dell'importanza della partnership nordamericana e questo è ciò che stiamo comunicando molto direttamente ai nostri partner statunitensi", ha continuato il ministro canadese. (Res)