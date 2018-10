Business News: Argentina, presidente Banca centrale prevede inflazione ancora alta e scongiura pericolo di indebitamento eccessivo

- Il presidente della Banca centrale argentina (Bcra), Guido Sandleris, ha pronosticato un livello di inflazione ancora alto per il mese di ottobre e l'inizio di una lieve discesa dell'indice a partire da novembre e dicembre. "Non c'è niente di peggio per l'economia che l'instabilità, e il ritmo attuale dell'inflazione è molto pericoloso per il paese e per i cittadini", ha affermato Sandleris nel corso di una conferenza stampa. Nell'occasione il presidente della Bcra ha ribadito inoltre che "la priorità dell'organismo è quella di tenere sotto controllo la volatilità" e che "la strategia della Bcra non è quella di fissare prezzi ma di controllare la base monetaria ed il livello di emissione". (Abu)