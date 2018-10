Maltempo: scuole chiuse anche a Bracciano Cerveteri e Ladispoli

- I Sindaci di Bracciano, Cerveteri e Ladispoli hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre. L’ultimo bollettino della Protezione Civile nazionale mostra un quadro in netto peggioramento. "Abbiamo atteso questa ultima comunicazione proprio per avere dati certi e non dover chiudere le scuole senza che ci fossero reali motivi di preoccupazione ma, dato il forte vento e la possibilità di piogge intense, in via precauzionale, abbiamo deciso di tenere le scuole chiuse per domani, lunedì 29 ottobre", comunicano in una nota congiunta i Sindaci di Bracciano, Cerveteri e Ladispoli.(Com)