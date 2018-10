Rieti: incidente mortale a Casaprota, 4 persone decedute, riaperta strada

- È stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni di marcia via Salaria, in località Casaprota (Ri). La strada era stata chiusa a causa di un incidente. Quattro le persone decedute nello schianto. Altre due sono rimaste ferite. (Com)