Germania: elezioni in Assia, esponenti Cdu chiedono “cambiamento ai vertici” del partito

- Ferma al 27,8 per cento dei voti alle elezioni tenute oggi in Assia secondo i primi risultati, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), al governo del Land dal 2014 in coalizione con i Verdi, deve rinnovare i propri vertici, che vedono alla guida del partito il cancelliere tedesco Angela Merkel. È quanto affermato da Matern von Marschall e Christian von Stetten, deputati della Cdu al Bundestag, il parlamento federale della Germania. In un'intervista al quotidiano tedesco “Stuttgarter Zeitung”, von Marschall ha dichiarato: che i risultati delle elezioni in Assia mostrano come “le persone si aspettano un rinnovo della Cdu”. A sua volta, von Stetten ha detto: “Non intendo stare a guardare mentre la Cdu perde consensi di mese in mese, abbiamo bisogno di contenuti da offrire, di un percorso chiaro e di nuove persone”. (Geb)