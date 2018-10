Germania: per segretario generale Cdu, “perdite dolorose” a elezioni in Assia

- Alle elezioni statali tenute oggi in Assia, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), che dal 2014 governa il Land in coalizione con i Verdi, ha subito “perdite dolorose”. In questo modo, il segretario generale della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha commentato i primi risultati del voto in Assia che danno la Cdu al 27,8 per cento. Se confermato, il dato segnerebbe un netto calo per il partito guidato dal cancelliere tedesco Angela Merkel, che all'ultimo voto per il rinnovo del parlamento assiano nel 2013 aveva ottenuto il 38,3 per cento dei consensi. A ogni modo, ha inoltre affermato Kramp-Karrenbauer, è stato “raggiunto il grande obiettivo elettorale: impedire una coalizione tra Partito socialdemocratico (Spd), la Sinistra e i Verdi” al governo dell'Assia. Secondo i primi risultati, i tre partiti hanno infatti ottenuto rispettivamente il 19,6, il 19,5 e il 6 per cento dei voti. Il 45,1 per cento dei consensi totali non sarebbe quindi sufficiente a raggiungere la maggioranza. Kramp-Karrenbauer ha poi elogiato il proprio partito per essere riuscito in Assia a “far continuare il lavoro di successo della coalizione tra Cdu e Verdi guidata dal presidente Volker Bouffier” dell'Unione cristiano-democratica. (Geb)