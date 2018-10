Business News: ranking globale Mercer, sistema pensionistico colombiano al 14esimo posto mondiale e al secondo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema pensionistico colombiano si trova al 14mo posto del ranking mondiale ed al secondo posto in quello sudamericano. È quanto riporta l'Indice globale sulle pensioni per il 2018 di Mercer che posiziona la Colombia, con un punteggio medio di 62,6 su 100, al di sopra anche di paesi come Spagna, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. In ciascuna delle tre dimensioni considerate dall'indice globale della società di consulting globale, la Colombia registra una valutazione da sufficiente a buona. Per quanto riguarda la dimensione, che misura la scala di adeguamento, il sistema colombiano registra un punteggio di 68,4. Sul fronte della sostenibilità la Colombia registra il punteggio più basso con 50,1 punti, mentre il miglior registro lo ottiene nella dimensione che misura il livello integrità, con 70.9 punti. Il punteggio ottenuto da Bogotà corrisponde secondo Mercer ad un sistema "con buone caratteristiche ma che presenta rischi o difetti che dovranno essere modificati attraverso riforme". In questo senso l'indice individua nella sostenibilità il punto debole della Colombia che ad ogni modo registra un miglioramento complessivo della valutazione rispetto all'anno scorso quando ottenne una valutazione di 61,7 punti. In testa al ranking dei sistemi pensionistici si trova la Danimarca, con 80,2 punti, mentre all'ultimo si trova l'Argentina, con un registro di 39,2 punti. (Abu)