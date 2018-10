Business News: ministero degli Esteri Brasile, accordo commerciale ampio con il Cile può essere modello per altri negoziati

- Il ministero degli Esteri del Brasile, l'Itamaraty, ha reso noto che l'accordo commerciale con il Cile, concluso la scorsa settimana, può essere adottato come modello in accordi con altri paesi. Secondo il direttore del dipartimento di Integrazione Economica Regionale dell'Itamaraty, Michel Arslanian Neto, si tratta dell'accordo più completo mai firmato, dato che include i settori del commercio elettronico, pratiche regolatorie, trasparenza nella lotta alla corruzione, catene regionali e globali di valore, protezione dell'ambiente e questioni di diritto del lavoro. "È assai possibile che tutto ciò serva da parametro per altri negoziati, come nel caso del Canada con il Mercosur. Il Canada sta presentando proposte dal tenore identico a quelle che il Brasile ha già definito con il Cile", ha spiegato Neto, che ha spiegato come "l'accordo con il Cile non tocca questioni tariffarie, che sono già state risolte nel 2014. La liberalizzazione del commercio con il Cile ha toccato il 100 per cento di tutte le tematiche in discussione, fatto inedito nel Mercosur, che ha delle eccezioni in alcuni settori specifici, come lo zucchero e l'automotive". (Brb)