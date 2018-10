Business News: Messico, autorità finanziarie e monetarie elevano sistema di allarme dopo nuovo attacco informatico

- C'è allarme in Messico per un attacco informatico registrato nella giornata di martedì nei confronti del gruppo Axa, multinazionale francese specializzata in assicurazioni. Banca centrale (Banxico), ministero delle Finanze e Commissione nazionale bancaria dei valori (Cnbv) hanno trasmesso un allarme preventivo a tutti gli operatori del Sistema di pagamenti elettronici interbancari (Spei). In particolare, si segnala in una nota, "alcune istituzioni con profilo di rischio" analogo a quello rilevato, sono stati invitati a operare "fino a nuovo avviso" su un sistema di pagamenti alternativo. L'attacco, segnalano comunque le autorità, non ha messo "in pericolo la salute finanziaria" degli interessati. E la stessa Axa ha avvertito che "informazioni e risorse" dei suoi clienti sono perfettamente al sicuro. (Mec)