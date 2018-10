Business News: vicepresidente Venezuela deposita legge di Bilancio, il 75 per cento in spese sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha depositato martedì all'Assemblea nazionale costituente (Anc) la legge di bilancio per il 2019. Un documento, ha detto Rodriguez nel discorso di presentazione rilanciato da "Union Radio", dal valore "storico": si tratta del primo anno del nuovo mandato costituzionale del presidente Nicolas Maduro e, di conseguenza, del primo esercizio del cosiddetto "Piano della Patria", programma di rilancio e consolidamento delle istituzioni e dell'economia nazionali. Al tempo stesso, si utilizza per la prima volta il "petro" - la moneta virtuale legata alle riserve di idrocarburi - come unità contabile del bilancio nazionale. La legge è lo strumento per "consolidare il socialismo bolivariano come via unica per la felicità del popolo venezuelano". Ripetendo un impianto tradizionale, la legge di bilancio 2019 riserva il 75 per cento delle uscite a capitoli di spese sociali. Si tratta della seconda volta che la legge viene presentata all'Anc. In precedenza il testo veniva discusso dall'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni non sono da tempo riconosciute dall'esecutivo. Lo scorso anno, la legge era stata illustrata da Tareck el Aissami, all'epoca vicepresidente unico del governo. (Brb)