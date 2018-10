Business News: previsione su inflazione Brasile, a ottobre prezzi in aumento dello 0,58 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale brasiliano di statistica (Ibge) ha reso noto che l'Indice nazionale di inflazione quindicinale in Brasile (Ipca-15) si è attestato allo 0,58 per cento ad ottobre. L'Ipca-15 è stato 0,49 punti percentuali superiore al tasso registrato a settembre, che era stato pari allo 0,09 per cento. Il risultato è stato inferiore alle aspettative degli analisti di mercato che si aspettavano un aumento dello 0,64 per cento. L'Ibge ha sottolineato che è stato il risultato più alto per un mese di ottobre dal 2015, quando l'inflazione si era attestata allo 0,66 per cento. Dall'inizio dell'anno, l'inflazione accumulata in Brasile è stata del 3,83 per cento e, rispetto agli ultimi dodici mesi, l'indice si è attestato al 4,53 per cento, superiore al 4,28 per cento registrato nei 12 mesi immediatamente precedenti. (Brb)