Business News: Cile, compagnia mineraria Codelco attiva clausole di garanzia per 62 milioni di dollari nei confronti di Astaldi

- Il gigante statale cileno del rame, Codelco, ha attivato clausole di garanzia per 62 milioni di dollari nei confronti dell'impresa italiana del settore delle costruzioni, Astaldi, aggiudicataria di due importanti appalti nelle miniere "Chuquimata" ed "El teniente". La decisione da parte cilena, segnala il quotidiano "La Tercera", è stata presa a partire dalla forte esposizione debitoria del gruppo italiano che si trova attualmente in situazione di "concordato aziendale". I rappresentanti legali di Astaldi in Cile, lo studio Baker & Mckenzie, hanno dichiarato che si sta valutando l'opportunità della presentazione di un ricorso dato che l'attivazione della clausola implica uno sforzo finanziario insostenibile e che una delle due opere, quella riguardante i tunnel di Chuquimata, è ultimata al 75 per cento. (Abu)