Business News: Brasile, raffinerie di etanolo aumentano del 49,03 per cento la produzione nel 2018

- L'Unione delle industrie brasiliane di canna da zucchero (Unica) ha reso noto che raffinerie di etanolo combustibile, utilizzato per alimentare i veicoli con tecnologia flex, hanno aumentato del 49,03 per cento la loro produzione nel 2018. L'aumento della produzione di etanolo combustibile si deve principalmente al crollo del prezzo dello zucchero, materia prima per produrre etanolo combustibile. Secondo l'Unica, dall'inizio del raccolto di quest'anno, ad aprile, fino allo scorso 16 ottobre, la produzione di etanolo è arrivata a 25,86 miliardi di litri, di cui 17,87 miliardi di etanolo idratato. La maggior parte delle raffinerie di etanolo sono situate nella regione Centrosud, che ha impianti industriali con la capacità di produrre etanolo e zucchero. Quanto di ogni prodotto è realizzato dipende dallo scenario economico e dalle quotazioni di ogni commodity. Dato che l'etanolo è attualmente più redditizio per le aziende rispetto allo zucchero, le raffinerie hanno preferito produrre il carburante. Per questo motivo, la produzione di zucchero è stata di 23,39 milioni di tonnellate, un calo del 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017, quando erano state prodotte 31,33 milioni di tonnellate. Nel raccolto di quest'anno sono state lavorate 483,56 milioni di tonnellate di canna, ovvero il 3,54 per cento in meno rispetto alle 501,3 milioni di tonnellate nello stesso periodo dell'anno scorso. Il calo del raccolto si è verificato a causa della siccità e dovrebbe aumentare fino a dicembre, a causa delle condizioni climatiche stagionali. La previsione di Unica è che il raccolto raggiungerà circa le 560 milioni di tonnellate di canna da zucchero, in calo del 6,04 per cento rispetto alle 596 milioni di tonnellate inizialmente previste. (Brb)