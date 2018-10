Germania: elezioni in Assia, Nahles (Spd), “lo stato del governo federale è inaccettabile”

- Le elezioni tenute oggi in Assia hanno dimostrato che le condizioni del governo tedesco sono “inaccettabili”. È quanto dichiarato da Andrea Nahles, leader del Partito socialdemocratico (Spd), che con l'Unione cristiano-democratica (Cdu) del cancelliere Angela Merkel e l'Unione cristiano-sociale (Csu) del ministro dell'Interno Horst Seehofer compone la Grande coalizione al governo in Germania da marzo scorso. Secondo i primi risultati, in Assia la Spd avrebbe ottenuto il 19,6 per cento dei voti, classificandosi come secondo partito dopo la Cdu al 27,4 per cento. Se confermato, il dato segnerebbe un ulteriore declino della Spd, in netto calo nelle preferenze in tutta la Germania. Un risultato, quello in Assia, decisamente negativo per la Spd, se si considera che alle ultime elezioni tenute nel Land nel 2013 i socialdemocratici avevano ricevuto il 30,7 per cento dei voti. Per Nahles, dunque, l'esito delle elezioni odierne dimostra che “lo stato del governo federale è inaccettabile”. Secondo la leader della Spd, l'esecutivo di Berlino deve quindi “presentare una tabella di marcia vincolante per i prossimi mesi”. Se questo programma “non dovesse essere attuato entro la verifica di medio termine” della Grande coalizione, ha avvertito Nahles, la Spd valuterà “se è ancora giusto” far parte del patto su cui si regge il governo tedesco. (Geb)