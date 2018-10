Business News: Argentina, energia principale voce esportazioni grazie a giacimento Vaca Muerta

- L'ultimo rilevamento ufficiale relativo alla bilancia commerciale argentina di settembre ha confermato che il settore energetico, grazie allo sviluppo delle capacità estrattive nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta rappresenta attualmente la principale voce delle esportazioni. Con una crescita del 122 per cento su base annua, le vendite all'estero di combustibile ed energia hanno fruttato a settembre attivi per 431 milioni di dollari permettendo per la prima volta dopo 21 mesi consecutivi di saldo negativo di tornare a registrare un superavit in un quadro complessivo di contrazione. Secondo dati ufficiali le esportazioni del settore energetico hanno registrato nei primi nove mesi dell'anno un incremento del 91,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. In termini nominali questo ha significato un aumento delle entrate da gennaio a settembre equivalente 1,254 miliardi di dollari. (Abu)