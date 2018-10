Business News: Irrimec esporta impianti irrigazione in Cile, Bolivia e Messico grazie a Sace-Simest

- Sace Simest, il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, ha assicurato le esportazioni in America latina di Irrimec, azienda piacentina leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di irrigazione per il settore agricolo. Nello specifico, l’azienda ha protetto con Sace le proprie vendite in Cile, Bolivia e Messico, per un valore complessivo di oltre 200 mila euro, dai rischi di mancato pagamento per eventi di natura politica e commerciale. Tutte le operazioni, assicurate online su sacesimest.it, consentendo tempistiche rapide e processi semplificati, hanno consentito ai nuovi rivenditori di Irrimec di usufruire di uno stock di nuovi apparecchi per l’irrigazione, utili alla promozione e allo sviluppo del brand sul territorio. (Com)