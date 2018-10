Business News: ministero Commercio Brasile, esportazioni aumenteranno del 10 per cento nonostante ondata protezionista

- Il Brasile chiuderà l’anno corrente registrando un incremento delle esportazioni pari al 10 per cento, e con un surplus della bilancia commerciale superiore a quelli degli ultimi 29 anni, nonostante l’ondata protezionista che sta affliggendo lo scenario internazionale. Lo ha annunciato il ministero del Commercio internazionale brasiliano. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario al commercio estero, Abrao Neto, le esportazioni e le importazioni hanno registrato un incremento rispettivamente del 9,7 e del 20,8 per cento nei primi dieci mesi di quest’anno (esclusa l’ultima settimana di ottobre che è ancora in corso) rispetto allo stesso periodo del 2017. Sulla base di queste dinamiche, ha affermato Neto, le esportazioni brasiliane dovrebbero toccare i 240 miliardi di dollari entro dicembre, mentre le importazioni si dovrebbero attestare a circa 239,6 miliardi. (Brb)