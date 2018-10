Business News: Argentina, in calo vendite supermercati e inflazione in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite effettuate dai supermercati in Argentina hanno registrato, ad agosto, una riduzione del 4,2 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. È quanto riportato dagli ultimi rilevamenti effettuati dall’Istituto nazionale di statistica (Indec), all’interno del quale viene aggiunto che le variazioni negative più importanti sono state registrate per i prodotti caseari, la frutta e la verdura. Lo studio ha inoltre rilevato un ribasso del 2,6 per cento nelle vendite dei grandi centri commerciali, e ha incluso per la prima volta anche i dati relativi alle forme di pagamento: stando alle informazioni riportate, il 34,9 per cento degli acquisti sono stati effettuati in contanti, il 25,7 con carta di debito e il 32,8 con carta di credito. (Abu)