Business News: Venezuela vara intesa strategica con Air-Europa, accordi coperti dal "petro"

- Il governo venezuelano ha siglato una serie di accordi con la compagnia aerea spagnola Air Europa, un'alleanza strategica pensata per sviluppare il settore turistico. Lo ha reso noto il vicepresidente per l'area economica del Venezuela, Tareck El Aissami, segnalando che "tutte le operazioni previste da questi accordi di investimento, commercializzazione e operazione turistica saranno sostenuti dal petro", la moneta virtuale agganciata alle riserve di idrocarburi nazionali. Gli strumenti firmati permetteranno tra le altre cose di stringere intese con la compagnia aerea venezuelana Conviasa, con una rete di operatori turistici internazionali, soprattutto europei e consentiranno investimenti nel settore aeroportuale nazionale. L'iniziativa, ha sottolineato El Aissami, rientra nel Piano di recupero, crescita e prosperità economica lanciato in estate dal presidente Nicolas Maduro. (Brb)