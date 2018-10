Business News: Argentina, ad agosto attività economica cala dell'1,6 per cento su anno, quinto segno meno consecutivo

- Con una contrazione dell'1,6 per cento su anno ad agosto, l'attività economica argentina registra il quinto mese consecutivo in discesa. È quanto emerge dall'ultimo rilevamento ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) nel quale si sottolinea che a trainare al ribasso la produzione di beni e servizi sono stati principalmente i settori dell'industria e del commercio. La comparazione interannuale dei primi otto mesi segna pure una contrazione dello 0,9 per cento, mentre nel raffronto con il mese precedente agosto marca un +1,3 per cento. L'estimatore mensile dell'Indec segna variazioni negative su otto delle sue 15 voci. Il commercio, con un -5 per cento risulta il settore più castigato dalla recessione, seguito dall'industria con -4,1 per cento, i servizi comunitari e sociali con -3,4 per cento e trasporti e comunicazione con -3 per cento. Meno accentuata invece la caduta dell'attività turistica e della ristorazione, con -1,3 per cento. La forte crescita dei settori della pesca (+13 per cento), e delle intermediazioni finanziarie (+ 7 per cento) ha contribuito a moderare la caduta complessiva dell'indice. Tenendo conto che l'indice di agosto non rileva ancora l'impatto della brusca svalutazione di inizio settembre gli analisti prevedono che nei rilevamenti dei prossimi mesi si consoliderà la tendenza recessiva dell'attività economica per chiudere a fine anno con una contrazione complessiva del 2,5 per cento. (Abu)