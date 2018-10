Germania: elezioni in Assia, Lindner (Fdp), è “voto di sfiducia per governo federale”

- Sono “un voto di sfiducia per il governo federale” le elezioni tenute oggi in Assia, che in base ai primi risultati vedono un netto declino dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e del Partito socialdemocratico (Spd), con l'Unione cristiano-sociale (Csu) parti della Grande coalizione che governa la Germania da marzo scorso. È questo il commento dato al voto in Assia da Christian Lindner, leader del Partito liberaldemocratico (Fdp). Per Lindner, le elezioni in Assia “sono un voto di sfiducia al governo federale del cancelliere Agela Merkel”, alla guida della Cdu dal 2000 e capo dell'esecutivo tedesco dal 2005. La Grande coalizione, ha aggiunto Lindner, “è tenuta insieme soltanto dalla paura degli elettori”. Il leader dell'Fdp ha, infine, evidenziato che Cdu e Spd hanno perso in Assia “complessivamente oltre il 20 per cento” dei voti. Rispetto alle ultime elezioni tenute nel Land nel 2013, la Cdu è scesa dal 38,3 al 27,2 per cento, mentre il declino della Spd è dal 30,7 al 19,8 per cento. La Fdp si attesterebbe invece quinto partito in Assia con il 7,7 per cento delle preferenze. (Geb)