Germania: elezioni in Assia, Meuthen (AfD), “molto soddisfatto” dal risultato

- Il leader di Alternativa per la Germania (AfD), Joerg Meuthen, si è detto “molto soddisfatto” dal 13,2 per cento dei voti ottenuto dal proprio partito in base ai primi risultati delle elezioni statali che si sono svolte oggi in Assia. Il risultato, ha evidenziato Meuthen, “segna l'ingresso nel parlamento assiano di AfD”, partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Se confermato, il risultato di Alternativa per la Germania vedrebbe i consensi per il partito in Assia più che quadruplicati rispetto al 4,1 per cento registrato alle ultime elezioni tenute nel Land nel 2013. “L'obiettivo di un chiaro risultato a doppia cifra è stato raggiunto”, ha affermato Meuthen, avvertendo tuttavia che per AfD “vi è ancora un po' di duro lavoro da compiere”. (Geb)