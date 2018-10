Germania: elezioni in Assia, Hinz (Verdi), “risultato meraviglioso”

- È un “risultato meraviglioso” il 19,6 per cento dei voti che, in base ai primi risultati, i Verdi hanno ottenuto alla elezioni statali svoltesi oggi in Assia, dove gli ecologisti sono al governo dal 2014 in coalizione con l'Unione cristiano-democratica (Cdu). Lo ha dichiarato Priska Hinz, che con Tarek al Wazir compone la coppia di candidati dei Verdi alla presidenza dell'Assia. Nel Land, il partito ecologista vede confermata la sua tendenza positiva che interessa l'intera Germania. In particolare, i Verdi guadagnano 8,5 punti dall'11,1 per cento registrato alle ultime elezioni tenute in Assia nel 2013 e si confermano come terzo partito dopo la Cdu al 27,2 per cento e il Partito socialdemocratico (Spd) al 19,8 per cento. Per Hinz, i temi della campagna elettorale dei Verdi saranno le “linee guida dei negoziati per la formazione di un nuovo governo” a Wiesbaden. Secondo Al Wazir, il risultato del voto odierno è “un ordine ai Verdi affinché continuino nelle loro politiche per la transizione nell'energia e nei trasporti”. Al Wazir ha poi aggiunto che il partito ecologista ha “il compito di difendere la società aperta” della Germania, di cui i Verdi sono “molto orgogliosi”. Molti elettori, ha poi affermato il co-candidato dei Verdi alla presidenza dell'Assia, “si sono avvicinati a noi durante queste elezioni e ci hanno detto come ritengano bello che noi ci prendiamo cura delle cose, senza girarci intorno come la coalizione al governo a Berlino” da marzo scorso, formata da Cdu, Unione cristiano-sociale e Spd. (Geb)