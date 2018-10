Germania: nuove proiezioni elezioni Assia, Cdu in calo al 27 per cento

- In base alle ultime proiezioni sui risultati delle elezioni statali tenute oggi in Assia, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), al governo del Land in coalizione con i Verdi dal 2014, scende dall'iniziale 27,8 per cento al 27 per cento, per confermandosi primo partito. In seconda posizione si attesta il Partito socialdemocratico (Spd), che vede le proprie preferenze risalire dal 19,8 al 20 per cento. Terzi i Verdi, stabili al 19,6 per cento. Segue Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, in lieve aumento dal 12,1 al 13,2 per cento. Dal 4,1 per cento alle ultime elezioni tenute nel 2013 in Assia, AfD avrebbe dunque più che triplicato i consensi, entrando per la prima volta nel parlamento del Land. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) guadagna 0,1 punti salendo al 7,7 per cento, e la Sinistra perde lo 0,4 per cento per assestarsi al 6,2 per cento. (Geb)