Germania: elezioni Assia, presidente Bouffier annuncia colloqui Cdu-Verdi-Fdp per formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assia, Volker Bouffier, ha annunciato che nella giornata di domani, 29 ottobre, avvierà i colloqui tra il proprio partito Unione cristiano-democratica (Cdu), i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) per la formazione del nuovo governo del Land dopo le elezioni odierne. “Soltanto in caso di necessità verrà stretta un'alleanza con il Partito socialdemocratico”, ha aggiunto Bouffier, al governo dell'Assia con una coalizione tra Cdu e Verdi dal 2014. Secondo le ultime proiezioni, un'intesa tra cristiano-democratici, verdi e liberaldemocratici raggiungerebbe il 54,3 per cento. La Cdu è infatti data al 27 per cento, i Verdi al 19,6 per cento e la Fdp al 7,7 per cento. (Geb)