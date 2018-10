Georgia: presidenziali, Zurabishvili in testa ai consensi col 40,5 per cento

- Servirà un secondo turno per stabilire il vincitore delle elezioni presidenziali georgiane. Stando ai risultati preliminari pubblica dalla Commissione elettorale centrale (Cec), infatti, nessun candidato ha superato la soglia del 50 per cento più uno dei voti. Come annunciato dal presidente della Cec, Tamar Zhvania, la candidata più votata è Salome Zurabishvili che si ferma al 40,5 per cento dei voti: indipendente ma sostenuta dal partito di governo Sogno georgiano, Zurabishvili ha sperato sino all’ultimo di poter chiudere la pratica al primo turno. Risultato abbastanza positivo per il sui principale rivale, il candidato del Movimento nazionale Grigol Vashadze, che ottene il 37,9 per cento dei voti e la sfiderà al ballottaggio previsto fra due settimane. Il dato definitivo sull’affluenza è pari al 46,74 per cento degli aventi diritto, pari a 1.637.956 persone. (Res)