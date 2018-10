Gli appuntamenti di domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.COMUNE:Gli assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità e Ambiente) intervengono alla presentazione di ‘Ecosistema Urbano’, il rapporto annuale sulle performance ambientali delle città.Triennale di Milano - Teatro Agorà, viale Alemagna 6 (dalle 9.30 alle 13.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico.Via Durando 10 (ore 10.00)L’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino interviene per le conclusioni al convegno “Giovani&Gioco” organizzato dalla rete No Slot, durante il quale viene presentata una ricerca del CNR sul rapporto fra la popolazione giovane milanese e il gioco d’azzardo,Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (dalle 10.00)La presidente della commissione Pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano, Diana De Marchi partecipa al convegno ‘Oriente e Occidente: linguaggio, costumi e analisi nelle cronache giornalistiche’, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti Lombardia e dal Co.Re.Com Lombardia.Palazzo Pirelli - sala Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10.00 alle 13.00)L’assessore a Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane Cristina Tajani partecipa all’assemblea pubblica promossa da Aice, associazione italiana commercio estero di Confcommercio, dal titolo “Tra protezionismo e globalizzazione: il commercio internazionale è ancora leva di sviluppo?”Confcommercio Milano - sala Colucci, corso Venezia 47 (ore 11.00)Commissione consiliare congiunta Affari Istituzionali Città Metropolitana e Municipalità, Mobilità, Trasporti, Politiche Ambientali, Protezione Civile, Animali e Verde e Verifica e Controllo Enti Partecipati, presieduta dai consiglieri Arianna Censi Arianna, Carlo Monguzzi e Fabrizio De Pasquale. Ordine del giorno: area strategie e controllo società ed enti partecipati. Delibera n. 104 circolare 158. Approvazione delle modifiche all’art. 1, commi 3 e 4, art. 4, comma 2, art. 6, commi 2 e 4, e art. 19, comma 1, dello Statuto dell’Ente Parco delle Groane a seguito della Legge Regione Lombardia del 28 dicembre 2017 n. 39. Sarà presente l’assessore Pierfrancesco Maran.Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 14.30 alle 16.00)L’assessore alle Politiche per il lavoro Cristina Tajani prende parte alla cerimonia di deposizione delle corone presso il Monumento ai Caduti sul lavoro all'interno del Cimitero Maggiore.Cimitero Maggiore di Milano (ore 15.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa a Golosaria, dove chiude la rassegna e lancia il Natale con il simbolo del panettone.MiCo, Fieramilanocity, piazzale Carlo Magno 1 (ore 16.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)L’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini partecipa alla presentazione del testo “Questo Libro è Gay” dell'autrice inglese Juno Dawson.Acquario civico - Sala Vitman, viale Gadio 2 (ore 18.00)REGIONE:Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala partecipa domani all'inaugurazione del 156esimo anno accademico del Politecnico di Milano.Politecnico di Milano - campus Bovisa, via Durando 10 (ore 10.00)Il capogruppo regionale Pd Fabio Pizzul partecipa al convegno ‘Oriente e Occidente: linguaggio, costumi e analisi nelle cronache giornalistiche’, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti Lombardia e dal Co.Re.Com Lombardia, a cui sono previsti anche i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e della presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala.Palazzo Pirelli - sala Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10.00 alle 13.00)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Massimo Sertori (Montagna e Enti locali) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) partecipano all'inaugurazione della nuova tangenziale di Morbegno.Viadotto Adda-Talamona - svincolo di Tartano/Morbegno (ore 12.00)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala interviene all'assemblea generale Aice (Associazione Italiana Commercio Estero). il vicepresidente Sala tiene una relazione su 'Brand Milano: il modello di internazionalizzazione di una metropoli'Palazzo Castiglioni - sala Colucci, corso Venezia 47 ore (12.30)L'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Lara Magoni, interviene all'inaugurazione del corso di formazione per le guide turistiche sul tema 'Leonardo e il suo rapporto con Milano ed il territorio lombardo'.Palazzo Pirelli - sala Pirelli via Fabio Filzi 22 (ore 14.00)Conferenza stampa congiunta di Movimento 5 Stelle Lombardia, Codacons e Legambiente dal titolo “Dalla parte dei cittadini – Stop al contributo unificato” sul tema dell’abolizione del contributo unificato per le associazioni autorizzate dallo Stato alla tutela del cittadino e degli interessi collettivi. Nel corso della conferenza sarà presentato un focus specifico sui ricorsi che le associazioni hanno presentato in Lombardia negli ultimi cinque anni. Partecipano la senatrice M5S Alessandra Riccardi, il consigliere regionale M5S Massimo De Rosa, il presidente nazionale del Codacons Marco Maria Donzelli e la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto.Palazzo Pirelli - Sala Sirtori, 26esimo piano, via Fabio Filzi 22 (ore 15.00)L'assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi interviene al seminario formativo su 'A scuola di sport - Lombardia in gioco'. Durante l'incontro sarà presentata l'edizione per l'anno scolastico 2018/2019 e saranno illustrati gli esiti del progetto regionale relativi al triennio 2015/2018.Auditorium Testori, piazza Città Lombardia 1 (ore 16.30)L'assessore della Regione Lombardia al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni partecipa alla cerimonia di chiusura di "Fashion Graduate Italia 2018". L'assessore premierà i vincitori del contest dell'evento.Spazio Base, via Bergognone 34 (ore 18.00) (segue) (Rem)