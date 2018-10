Business News: Cile, governo presenta piano di investimenti da mezzo miliardo di dollari nella regione di Magallanes

- Il presidente Sebastian Pinera ha annunciato questo fine settimana un piano di investimenti da circa 470 milioni di dollari in materia di opere pubbliche ed innovazione nella regione di Magallanes. "È una regione che si sta rivelando tremendamente dinamica ma che senza dubbio richiede anche delle basi perché lo sviluppo sia sostenibile ed inclusivo", ha affermato il presidente nel corso dell'atto ufficiale di inaugurazione del conto alla rovescia per i festeggiamenti dei 500 anni della scoperta dello Stretto di Magellano. Il governo cileno prevede che l'economia della regione più australe del Cile, che comprende anche i possedimenti nell'Antartico, crescerà quest'anno il 12 per cento e che con gli investimenti previsti possa accelerare ulteriormente il suo dinamismo. (Abu)