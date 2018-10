Business News: Paraguay-Marocco, ministri degli Esteri annunciano accordi commerciali entro il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Paraguay e Marocco hanno espresso la volontà di giungere ad accordi economici e commerciali già a partire dal 2019. È quanto emerge dalla dichiarazione congiunta emessa al termine di un incontro ufficiale tenutosi questo fine settimana ad Assunzione tra il ministro degli Affari esteri di Rabat, Moumia Boucetta, ed il suo omologo paraguaiano, Luis Castiglioni. In particolare, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", i colloqui verteranno inizialmente su "cooperazione in materia di fertilizzanti, artigianato, trasporto e logistica", ma proseguiranno con la creazione di una commissione mista che avrà come obiettivo quello di individuare ulteriori settori e prodotti con possibilità di scambio. "L'impegno del regno del Marocco è quello di essere il primo paese africano associato con il Paraguay", ha dichiarato Boucetta, secondo la quale è necessario analizzare i vantaggi comparativi del Paraguay nel Mercosur e del Marocco nella sua regione per diversificare il commercio ed esplorare possibilità di investimenti. (Abu)