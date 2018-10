Business News: Messico, governo fiducioso di rimuovere dazi Usa e Canada su acciaio entro fine novembre

- Il governo messicano pensa di poter rimuovere in tempi ragionevoli i dazi che Stati Uniti e Canada hanno importo all'importazione di acciaio. Lo ha detto il sottosegretario all'Industria del ministero dell'Economia, Rogelio Garza, secondo cui le trattative in questo senso potrebbero arrivare a buon termine entro il 30 novembre, data entro cui dovrebbe entrare in vigore il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord. I negoziati tra le parti sono in "fase molto avanzata" e c'è "molta fiducia nel fatto che le misure possano essere ritratte prima che si firmi l'Usmca (United States-Messico-Canada Agreement)", ha detto il funzionario nel corso di un congresso del settore, citato dall'agenzia "Notimex". I dazi del 25 per cento sull'acciaio, frutto di un gioco di veti incrociati tra i tre paesi nordamericani, era stata esclusa dal testo del nuovo accordo. (Mec)